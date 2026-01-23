乃木坂46・櫻坂46・日向坂46メンバー3人、グループの垣根越え「装苑」初登場 現在の心境も語る
【モデルプレス＝2026/01/23】乃木坂46の矢田萌華、櫻坂46の山川宇衣、日向坂46の大野愛実が28日発売の雑誌『装苑』3月号（文化出版）に初登場する。
【写真】乃木坂46ら“3坂道”メンバー、ベッドの上で密着
坂道シリーズの制服は、グループを象徴する装い。シングルがリリースされるタイミングごとに更新され､その積み重ねはやがて各グループのアイデンティティを形作ってきた。2025年にデビューした乃木坂46の6期生・矢田、櫻坂46の4期生・山川、日向坂46の5期生･大野が、グループの垣根を越えて本誌初登場。それぞれの最新の制服衣装での撮り下ろしとともに、本人の現在の心境、そして衣装を手がけた制作者のコメントが掲載されている。
今号の表紙はPerfume。このほか誌面には、ano、Fukase、増田貴久（NEWS）、玉森裕太（Kis-My-Ft2）らが登場する。（modelpress編集部）
◆矢田萌華、山川宇衣、大野愛実「装苑」初登場
◆Perfumeが表紙に登場
