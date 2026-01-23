「今日好き」早坂ゆう「平成女児」ミニスカ×ルーズソックス姿に反響「ギャルっぽくて可愛い」「美脚」
【モデルプレス＝2026/01/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが1月22日、自身のInstagramを更新。“平成女児”スタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳美女「ギャルっぽくて可愛い」“平成女児”風ミニスカショット
早坂は「平成女児」「マインドギャルになりたいです」とコメントし、黒地に白い花柄プリントのTシャツにミニスカートのコーディネートで教室の机に腰を掛けた姿を投稿。レオパード柄のヘアアクセサリーとシュシュを身につけ、ルーズソックスと黒のローファーで脚の美しさが際立つスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「ギャルっぽくて可愛い」「美脚」「教室での撮影がエモい」「天才的な可愛さ」「平成女児の再現度高すぎ」と反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。雑誌「Popteen」レギュラーモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆早坂ゆう、平成ギャル風コーデで美脚輝く
◆早坂ゆうの投稿に反響
