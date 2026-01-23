「今日好き」榊原樹里、美脚透けるタイツコーデで沖縄満喫「スタイル良くて憧れる」「可愛さが限界突破してる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/23】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が1月22日、自身のInstagramを更新。沖縄滞在中のミニボトムのコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」出身美女「可愛さが限界突破」美脚際立つタイツコーデ
榊原は「可愛いアウターゲトした」とコメントと「＃沖縄」というハッシュタグを添え、沖縄でのショットを複数枚投稿。カーキ色のアウターに黒いミニボトムを合わせたコーディネートを披露し、黒タイツを履いた美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良くて憧れる」「コーデ最高」「可愛さが限界突破してる」「かっこいい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
◆榊原樹里、ミニボトムコーデ公開
◆榊原樹里の投稿が話題
