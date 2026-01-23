「今日好き」りんか、レザーコート着こなす美脚ショットに熱視線「スタイル神」「オーラが半端ない」
【モデルプレス＝2026/01/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが1月22日、自身のInstagramを更新。レザーのショートコート着用の冬のコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生の恋人「オーラが半端ない」抜群スタイル際立つレザーコーデ
りんかは、レザーのショートコートにロングマフラーを巻いた冬のコーディネートを公開。ブーツを履いたスラリと美しい脚をコートからのぞかせている。
また、「可愛いおんなさんがしてるマフラー自分で巻けないから巻いてもらった爆笑」とコメントし、フードのように頭にマフラーを巻いた姿も披露している。
この投稿に、ファンからは「着こなしおしゃれすぎる」「オーラが半端ない」「大人っぽくて素敵」「スタイル神」「脚長すぎ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
