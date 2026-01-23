「今日好き」高校ボディビル日本一・榎田一王、上裸姿で鍛え上げられた筋肉披露「レベチの体」「理想的」と話題
【モデルプレス＝2026/01/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王が1月22日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた肉体美を披露した。
【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「レベチの体」話題の上裸ショット
榎田は「僕の大胸筋はあったかいです」とコメントし、「すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。」（ABEMA／毎週水曜よる9時〜）に出演した際の写真を投稿。黒いパンツに上半身裸の姿で、鍛え上げられた美しい筋肉を見せている。
この投稿に、ファンからは「温めてほしい」「理想的な筋肉」「かっこよすぎる」「努力がすごい」「レベチの体」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
