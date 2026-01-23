「毎週同じコーデ」な40・50代へ！【無印良品】店員さんがお手本♡「サマ見えコーデ」

つい決まったコーデばかりを繰り返してしまう……というミドル世代は、おしゃれ店員さんの着こなしを参考してみて。今回は【無印良品】のアイテムを使った、カジュアルなサマ見えコーデを紹介します。ボトムスはスウェットパンツでも着こなしは上品に仕上がりそうなので、ぜひチェックしてみて。

シャツ × スウェットパンツでこなれコーデに

カジュアルなスウェットパンツは、部屋着っぽく見えないか心配……。大人コーデに取り入れるなら、爽やかなストライプ柄のシャツで大人顔に引き寄せて。シャツの下にグレーのタートルネックトップスを重ねれば、防寒と上品見えを叶えてくれそうです。ネックレスで女性らしさを添えつつ、ボタンの留め外しで抜け感を意識してみて。

爽やかカラーでサマ見えするカジュアルコーデ

カジュアルな風合いのダウンジャケットも、優しい印象のラベンダーカラーを選ぶと、人と差がつく着こなしを楽しめそう。ボーダーTのスモーキーブルーとも好相性です。こちらのスタッフさんも「柔らかな色同士が自然になじみ、寒い冬でも軽やかで華やかな印象に」と紹介。単調で暗くまとまりがちな冬コーデのマンネリも解消できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M