2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と交流できるイベント「ミャクミャク感謝祭2026 in OSAKA」が、2月16日（月）、SkyシアターMBS（大阪市北区）で開催される。1月22日正午〜1月27日まで、イベント入場券付き商品の抽選申し込み受け付けを行っている。

大阪・関西万博会場 東ゲート近くのミャクミャク像は絶好のフォトスポットだった〈2025年4月撮影 大阪市此花区・夢洲〉

「ミャクミャク感謝祭」は、大阪・関西万博の閉幕後も応援を続けるファンに向けて、ミャクミャクが感謝の気持ちを伝える企画。会場では、ミャクミャクによるパフォーマンスのほか、クイズ大会や記念撮影などが予定されており、約1時間交流を楽しめる。

西ゲート付近のミャクミャク像 背後にガンダムが＜2025年6月撮影 大阪市此花区・夢洲＞

イベントは昼と夜の2部制。各回の定員は約800人。参加は抽選制で、1月22日正午から27日までチケットぴあを通じて受け付ける。イベント参加券に加え、オリジナルグッズが付いた複数のコースが用意されており、内容によってはミャクミャクとの2ショット記念撮影もできる。

大阪・関西万博会場への来場者数が1000万人を達成＜2025年6月29日 大阪市此花区・夢洲＞

また、このイベントに合わせ、JR大阪駅に直結しているKITTE大阪では、「EXPO2025オフィシャルカフェ」が2月16日から19日までの4日間限定でオープンする。万博をテーマにした空間で飲食を楽しめるとしており、利用にはLINEによる事前予約や整理券が必要となる。

ヨーロッパのラトビアとリトアニアが共同出展している「バルト館」にミャクミャクのぬいぐるみが次々と届けられた 実はミャクミャクのぬいぐるみが盗まれ、善意ある来場者らが贈ったのだ

主催する2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィスによると、「ミャクミャク感謝祭2026」は東京でも開催予定で、3月26日に実施する方向で準備を進めているという。詳細は後日発表される。