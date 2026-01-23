「すみっコぐらし」と「コメダ珈琲店」がコラボレーションした限定グッズが、全国のロフト（一部店舗を除く）で1月24日（土）から、サンエックスネットショップでは1月26日（月）午前10時から発売される。人気スイーツ「シロノワール」とすみっコたちのコラボグッズなどが登場する。

「コメダ珈琲店×すみっコぐらし」限定コラボレーション (C)2026 KOMEDA Co.,Ltd (C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

今回は、定番ドリンク「コメダブレンド」や、「シロノワール」、クリームソーダなど、おなじみのメニューを前にしたすみっコたちの姿がデザインされたグッズがお目見えする。

ぬいぐるみアイテムは、コーデュロイ素材のワンピースやサロペットを身に着けたキャラクターの「あつめてぬいぐるみ」（各2860円）をはじめ、「てのりぬいぐるみ」（各1760円・全7種）や「ぶらさげぬいぐるみ」（各2200円・全2種）などがラインアップ。



クリームソーダの形をした「おでかけすみっコ」（2420円）は、別売りのてのりぬいぐるみを一体入れて持ち歩ける。「シーンぬいぐるみ」（3850円）は、マスター風のおばけと、コメダ珈琲店風な椅子のぬいぐるみがセットになっている。

「コメダ珈琲店×すみっコぐらし」コラボグッズ (C)2026 KOMEDA Co.,Ltd (C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

そのほか、「ミニタオル」（935円）や「マチ付巾着」（全2種 各770円）などの雑貨も取りそろえられる。

ミニタオル（935円） (C)2026 KOMEDA Co.,Ltd (C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

マチ付巾着（全2種 各770円） (C)2026 KOMEDA Co.,Ltd (C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

「ペアキーホルダー」（各2200円）はすみっコたちが人気メニューの周りに集まっているデザインで、立体的なコーヒーカップがモチーフの「ポーチ」（2420円）は、まめマスターのフェルトが付いている。「ポーチ付ショッピングバッグ」（3520円）は豆菓子風のポーチに入っている。



すみっコぐらしとコメダ珈琲店のコラボグッズは、全国のロフト（一部店舗を除く）で1月24日（土）から、サンエックスネットショップでは1月26日（月）午前10時から販売。コメダ珈琲店では販売しない。価格は税込み。



(C)2026 KOMEDA Co.,Ltd (C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



ペアキーホルダー（各2200円） (C)2026 KOMEDA Co.,Ltd (C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

ポーチ（2420円） (C)2026 KOMEDA Co.,Ltd (C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.