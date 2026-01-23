にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２３日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。２２日に肺炎のため亡くなった棋士九段の加藤一二三さん（享年８６）との共演秘話を明かした。

加藤さんは２０１９年に同社が展開する海外Ｗｉ−Ｆｉルーターレンタルサービス「イモトのＷｉＦｉ」のテレビＣＭに出演。共演した西村氏は「あえて“ひふみん”って愛情をこめて呼びたいと思うのですが」と話し出した。ＣＭは歌手・五木ひろしの歌を加藤さんがステージ上で歌っているところに“ご本人”五木がサプライズで登場する、という演出で、加藤さんだけが本人登場を知らない一発撮りだった。どんな反応をするか周囲が期待する中、「“ひふみん”が五木さんに向かって『あっ、どうも。ああ、どうもっ』って」と何とも絶妙なリアクションをした。それがそのままＣＭに採用されたという。

ＣＭなどでみせた愛嬌（あいきょう）たっぷりのキャラクターの一方、将棋での実績を「３６期もＡ級の棋士を務められた持久力」「終盤、時間がない時の読みの鋭さ、正確さ」とたたえた西村氏。「伝説級だった。将棋ファンのみならず、やっぱり加藤一二三さんが残した功績っていうのは、すごく大きかったんじゃないかな。僕らに楽しい笑顔をたくさん届けてありがとうございました。本当に感謝してます。安らかにお眠りください」と追悼した。