茨城県では現在、観光の魅力を伝える新ブランドコンセプト「ＩＢＡＲＡＫＩ ｉｓ Ｂｌｏｓｓｏｍｉｎｇ」を展開中。その世界観を体感できる、ＴＶアニメ「薬屋のひとりごと」とのコラボフォトスポットを２４日から３月２２日までの期間限定で、茨城県庁２５階展望ロビー南側に設置した。

本フォトスポットでは、「花束を紡ぐように、茨城の多彩な魅力を楽しんでほしい」という思いから生まれたブランドコンセプト「ＩＢＡＲＡＫＩ ｉｓ Ｂｌｏｓｓｏｍｉｎｇ」とＴＶアニメ「薬屋のひとりごと」とがコラボしたキービジュアルデザインのバックボードとともに、猫猫（マオマオ）・壬氏（ジンシ）の等身大パネルが登場。また、昨年１０月２５日から今年１月１８日まで開催されたコラボスタンプラリー「ＩＢＡＲＡＫＩ ｉｓ Ｂｌｏｓｓｏｍｉｎｇ 薬屋の巡遊録」で各スポットに実際に設置された描きおこしキャラクターパネルを一堂に集め、展示する。

その他、昨年９月に全国のＪＲ主要駅に掲出されたコラボ５連ポスターも展示するなど、作品の世界観と茨城の魅力をふんだんに盛り込んだ、ここでしか見られない特別なフォトスポットとなっている。さらに、ＳＮＳキャンペーンとして、フォトスポットを撮影し指定ハッシュタグを付けて投稿すると「ＩＢＡＲＡＫＩ ｉｓ Ｂｌｏｓｓｏｍｉｎｇオリジナル缶バッジ」をプレゼントする。※平日限定の施策。