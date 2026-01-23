アジア最大級の福祉機器展！保健福祉広報協会「第53回 国際福祉機器展＆フォーラム(H.C.R.2026)」

保健福祉広報協会は、第53回となる「国際福祉機器展＆フォーラム(H.C.R.2026)」の出展受付を2026年1月15日(木)より開始しました。

保健福祉広報協会が主催する、アジア最大級の福祉機器の国際展示会。

2026年10月に東京ビッグサイトで開催されるこのイベントの、出展企業の募集がスタートしています。

保健福祉広報協会「第53回 国際福祉機器展＆フォーラム(H.C.R.2026)」

会期：2026年10月7日(水)〜9日(金)

会場：東京ビッグサイト 東1,2,3,7,8展示ホール（※改修工事に伴い会場変更あり）

出展申込受付期間：2026年1月15日(木)〜3月31日(火)17:00まで

※Web展は2026年5月29日(金)まで受付

出展料金：

・1小間 340,000〜370,000円(税抜) ※出展方法により異なる

・Web展のみ 200,000円(税抜)

「H.C.R.」は、1974年から半世紀以上の歴史を持つ、日本およびアジア最大級の福祉機器国際展示会です。

高齢者や障害のある方を含むすべての人々が安心して暮らせる地域社会の実現、自立生活、ケアの質の向上に資する最新の福祉機器が展示され、情報発信が行われます。

53回目を迎える「H.C.R.2026」では、最新トピックを扱うセミナーや国際シンポジウム、現場職員向けの専門講座、人材確保キャンペーンなど多彩な企画を予定。

福祉の“フォーラム”としての機能を拡充し、総合的な情報を発信することで来場者の誘致に取り組みます。

出展検討者向け動画・パンフレット

出展を検討する企業・団体に向け、開催意図やメリットをまとめた動画が公開されています。

各企業・団体が取り扱う福祉機器の周知の機会としてはもちろん、利用者との直接の交流の場としても活用できるこの展示会。

事務局による出展説明動画も用意されており、H.C.R.の概要やスケジュールなどの詳細を確認できます。

また、詳細な出展要項等をまとめたパンフレットも公式サイトにて公開中。

より多くの福祉機器関連企業・団体の参加を呼びかけています。

前回（H.C.R.2025）の開催実績と会場の様子

参考として、前回開催された「H.C.R.2025」の実績も公開されています。

来場者数は121,137名を記録し、出展企業・団体は国内361社、海外53社の計414社にのぼりました。

会場内は多くの来場者で賑わい、活発な商談や情報交換が行われます。

福祉・介護の最前線に触れられる貴重な機会となっています。

実際に機器に触れて試すことができるのも、リアル展示会ならではの魅力。

来場者は最新の福祉機器を直接体験し、その機能や使い心地を確かめることができます。

利用者や専門職からのフィードバックを直接得られる場としても機能しています。

2026年の開催に向け、さらなる充実が期待されます。

保健福祉広報協会「第53回 国際福祉機器展＆フォーラム(H.C.R.2026)」の紹介でした。

