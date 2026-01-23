日本HPは1月22日、報道機関向けの事業説明会を開催。HPが「CES 2026」で発表した3月発売予定のキーボード一体型デスクトップPC「HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC」をお披露目しました。

キーボード筐体にシステムを内蔵

厚さ最大17.5mm、重量約676gのキーボード型の筐体に、プロセッサとメモリー、ストレージ、デュアルスピーカーとデュアルマイクを搭載するデスクトップPC。プロセッサは最大50TOPSのNPU性能を持つAMD Ryzen AI 300シリーズプロセッサ、メモリーは最大64GB、ストレージは最大512GBが選択できます。

専用のスリーブケースに入れて持ち運びができ、移動先のデスクでマウスとディスプレイにつないで使うスタイルを想定しています。

USB-Cポートから給電とディスプレイ接続

背面にUSB Type-Cポート2基を搭載し、一方は40Gbpsのデータ転送とPower Delivery、DisplayPort 2.1に、もう一方は10Gbpsのデータ転送とPower Delivery、DisplayPort 1.4に対応します。

プロセッサー内蔵グラフィックスにより、USB4 Type-Cで最大7680×2160、USB Type-Cで最大3480×2160の解像度で映像出力が可能。ディスプレイからの電源供給を想定していますが、内蔵バッテリーにより3時間程度のバッテリー駆動にも対応するとのこと。

価格は43万8000円

3月中旬の発売を予定していて、希望販売価格は43万8000円（税込）。法人向けの製品で、一般向けの販売は予定していません。