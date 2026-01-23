ÅìÅÅÏ«ÁÈ¡¢ÄÂ¾å¤²5¡óÍ×µá¡¡Êª²Á¾å¾º¡¢ºÆ²ÔÆ¯¹×¸¥¤Ç
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬2026Ç¯½ÕÆ®¤Ç¡¢Á´¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼ý¿å½à¤ò5¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦²ñ¼ÒÂ¦¤Ëµá¤á¤ë¼¹¹ÔÉô°Æ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬23ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤òÍýÍ³¤ËºòÇ¯Í×µá¤Î4¡ó¤«¤é¾åÀÑ¤ß¤¹¤ë¡£Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯¤ÎÇÑÏ§ºî¶È¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÁÈ¹ç°÷¤Ë¼¹¹ÔÉô°Æ¤ò¼¨¤·¡¢2·îÃæ½Ü¤ËÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¡£Ï«»È¸ò¾Ä¤ò·Ð¤Æ3·î¤ÎÂÅ·ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÅìÅÅ¤ÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¸å¡¢¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼ý¤ò20¡ó²¼¤²¤¿¤¬¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ëºï¸ºÉý¤ò½Ì¾®¡£25Ç¯½ÕÆ®¤Ç¤Ï²ñ¼ÒÂ¦¤¬Ëþ³Û²óÅú¤ò¸«Á÷¤ê¡¢3.9¡ó¤Î°ú¤¾å¤²¤ÇÂÅ·ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÅÅ¤ÏÇÑÏ§´ØÏ¢¤ÎÂ»¼º·×¾å¤Ë¤è¤ê¡¢26Ç¯3·î´üÏ¢·ë½ãÂ»±×¤Ïµð³ÛÀÖ»ú¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£