日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が２１日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

この日のテーマは「受験シーズン到来！勉強頑張った女＆勉強キライな女が大激論！」。フリーアナウンサー・神田愛花は中学受験時の壮絶な猛勉強を明かした。

神田アナは「受験用に塾に行ってたんですけど。もう、すごい塾が楽しくて。毎週末、１週間、塾で勉強したことのテストがあるんですよ。まとめのテストが。成績によって、週明けの座席が決まるんです。自分の成績で。だから自分次第で席が決められるんです。それが、すごい楽しかったので」と述懐。

つづけて「点数の良かった人があからさまに分かるから。『よっしゃ！』って思えるっていう」と振り返った。

さらに、神田アナは入浴の時間も惜しんで勉強していたと明かし「（入浴が）めんどくさい。もう、その時間があったら算数を解いていたかったので」と“風呂キャンセル”状態で勉強に熱中していたことを回想。

「（お風呂に）１週間入らないと、やっぱり髪の毛がベタベタになってくるんですよ。そしたら、後ろの席の男の子が『おい、神田！なに、髪の毛に油を塗ってんだよ？臭いよ』って言ってきたんです。でも、私は髪サラサラは勉強してない証しだと思ってて…」と振り返った。いとうあさこは「いや。ちがう！入るんだよ、風呂は！」と全力で突っ込んで笑わせていた。