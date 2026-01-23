アメリカのトランプ大統領は22日、カナダのカーニー首相に対し、自身が主導する世界の紛争解決などに取り組む「平和評議会」への参加の呼びかけを取り消すとSNSで表明しました。

カナダ カーニー首相

「率直に言う。我々は断絶の真っ只中にいる」

20日、ダボス会議でこう述べ、法に基づく国際秩序は「もう機能しない」などと演説したカナダのカーニー首相。トランプ氏やアメリカの名指しは避けたものの、国際協調に背を向けるトランプ政権の姿勢を批判したものと受けとられています。

トランプ氏が、カーニー氏に対して「平和評議会」への参加呼びかけを取り消したのは、この演説に反発したものとみられます。

そのトランプ氏、21日には…

アメリカ トランプ大統領

「カナダはアメリカのおかげで生きている。マーク（カーニー首相）、次に発言するときはそのことを思い出してくれ」

と発言。圧力をかけていました。

これに対し、カーニー首相は22日…

カナダ カーニー首相

「カナダが存続しているのはアメリカのおかげではない。カナダが繁栄するのは、私たちがカナダ人だからだ」

カーニー氏は、「ここは我々の国で選択権はカナダ人にある」と強調したうえで、「カナダは多様性こそが強さであり、弱さではないと示すことができる」と主張しました。