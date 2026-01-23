秋田地方気象台は「大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時42分に発表しました。



県内では、強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、24日未明から25日にかけて大雪となるところがあるでしょう。



大雪や路面凍結よる交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒してください。



＜概況＞

日本付近は25日にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。



東北地方の上空約5,000メートルには、氷点下39度以下の強い寒気が断続的に流れ込むでしょう。





このため、県内では大雪となるところがある見込みです。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。＜雪の予想＞23日午後6時から24日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿い、平野部ともに40センチです。24日午後6時から25日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで40センチ、平野部で30センチです。＜防災事項＞県内では、これまでに降った雪で平年の積雪を上回っている所があり、25日にかけて、積雪はさらに増加する見込みです。24日未明から25日にかけて、大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれ、低温による水道管の凍結に注意してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。