強い冬型の気圧配置と寒気の影響が続く 24日未明から25日にかけ大雪のところも 交通障害や落雪・建物被害などに注意・警戒を 秋田(午後4:42)
秋田地方気象台は「大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時42分に発表しました。
県内では、強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、24日未明から25日にかけて大雪となるところがあるでしょう。
大雪や路面凍結よる交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒してください。
＜概況＞
日本付近は25日にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。
東北地方の上空約5,000メートルには、氷点下39度以下の強い寒気が断続的に流れ込むでしょう。
発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
＜雪の予想＞
23日午後6時から24日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿い、平野部ともに40センチです。
24日午後6時から25日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで40センチ、平野部で30センチです。
＜防災事項＞
県内では、これまでに降った雪で平年の積雪を上回っている所があり、25日にかけて、積雪はさらに増加する見込みです。
24日未明から25日にかけて、大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれ、低温による水道管の凍結に注意してください。
今後発表される防災気象情報に留意してください。