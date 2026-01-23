¥·¥ã¥ë¥±Àï¤ÇÉã¤¬·è¤á¤¿Ä¶¥í¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼ÃÆ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¡©¡¡¸µ¥¤¥ó¥Æ¥ëMF¤ÎÂ©»Ò¤¬CL¤Ç¸«¤»¤¿¥´¡¼¥ë¥»¥ó¥¹¡ÖÉã¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤â¤Ã¤È±ó¤¤°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¡×
2010-11¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à¡¹·è¾¡1st¥ì¥°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëVS¥·¥ã¥ë¥±¤Î°ìÀï¤Ë¤Æ¡¢Åö»þ¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½MF¥Ç¥ä¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬·è¤á¤¿¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ëMF¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥«¥ó¥Ó¥¢¥Ã¥½¤¬Á°Àþ¤Ø¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òÅö»þ¥·¥ã¥ë¥±¤Î¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿GK¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¤¬Á°Êý¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈô¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¤½¤ì¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢ºò²Æ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Ø°ÜÀÒ¡£¤½¤³¤Ç¤Ï20ºÐ¤Ê¤¬¤é½ÐÈÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤Î¥«¥¤¥é¥ÈÀï¤Ç¤Ï32Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¾¯¤·¤À¤±Éã¿Æ¤¬¥·¥ã¥ë¥±Áê¼ê¤Ë·è¤á¤¿¤â¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¤¬·è¤á¤¿°ì·â¤Ï¤«¤Ê¤ê¶á¤¤µ÷Î¥¤«¤é¤Î¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·Áê¼êGK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯Îõ¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥ì¡¼¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï¾¯¤·Éã¤ò»×¤ï¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ëËÜ¿Í¤ÏÎäÀÅ¤À¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¡ØHet Nieuwsblad¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤Î¥´¡¼¥ë¤È¾¯¤·»÷¤Æ¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¤ÏÎäÀÅ¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Éã¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤â¤Ã¤È±ó¤¤°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤¢¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥´¡¼¥ë¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£»Ò¶¡¤Îº¢²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¤è¡£¡Ê¼«Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤«¤é¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ3¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡×
²¿¤«¤È°ÎÂç¤ÊÉã¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â½ÉÌ¿¤«¡£20ºÐ¤Ê¤¬¤é¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
