マンチェスター・シティでプレイするポルトガル代表MFベルナルド・シウバ（31）は今シーズン終了後の去就が注目されており、様々なクラブが目を光らせている。



2017年夏にシティにやってきたシウバはこれまで公式戦通算437試合に出場し、73ゴール76アシストを記録。ペップ・グアルディオラ監督の下、黄金時代を築いたシティで同選手は欠かせない役割を担い、数々のタイトル獲得に貢献してきた一人だ。





今シーズンはキャプテンも務めるシウバだが、現行契約は今シーズン限り。シティはここ数年世代交代を進めているため、同選手も夏の退団が濃厚だと考えられている。経験豊富なポルトガル代表MFがフリーで獲得できるということもあり、古巣のベンフィカやバルセロナ、コモ、ユヴェントス、ガラタサライなど新天地候補として噂されているクラブは多い。そんななか、英『Daily Mail』によると、アメリカMLSのシカゴ・ファイアーもシウバ獲得へ動き出しているという。同クラブはバルセロナを夏に退団する可能性があるポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキの獲得も狙っており、夏にビッグネーム2人をチームに迎え入れることに熱心なようだ。シウバがアメリカへの移籍に興味を示しているかどうかはまだ不明だが、今夏シティとの別れが予想されるレフティーの新天地選びに引き続き注目が集まる。