フィンランドを拠点に活動するプロデューサー ミーシャとココボナが、ビーマイフィアスコを迎えた新曲「Back to Myself」を本日1月23日に配信リリースした。

（関連：パク・ジェボムプロデュース LNGSHOT「Saucin'」バイラルヒット “飾らない美学”が音楽シーンを塗り替える？）

本楽曲は、ミーシャとビーマイフィアスコよるコラボEP『Aura Gold』からの2ndシングル。ココボナを迎えた共同プロデュースにより、J・ディラを思わせる繊細なビート感覚と、アコースティックギターを軸にしたオーガニックなグルーヴが交差。温かくシネマティックなサウンドの中で、ビーマイフィアスコの芯のあるボーカルが楽曲全体を支え、クラシックソウルの味わいと、オルタナティブR&Bのムードを自然につなげている。

本楽曲では、人生の寄り道を経て“今の自分”へと立ち返る、静かで誠実なプロセスを描く。変化によって生まれた新しい自分に戸惑いながらも、それを受け入れることこそが成長なのだと優しく語りかける一曲となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）