「ピッチャーらしいピッチャーでセンス抜群」 井上中日、注目の22歳ロマン投を球界OBが考察　1軍キャンプスタートも決定「しなりを感じる」「昔でいったら平松さんとか」

中日のドラ2、櫻井も大型ルーキーとして飛躍が期待されている（C）産経新聞社

いよいよ球界もまもなくキャンプインを迎える。各球団ペナント奪取を目指しての取り組みが注目となる中、この時期ならでは、新戦力にも話題が集まる時期となり、早速球界内からも考察の声が上がっている。

【中日キャンプ】中日が１軍２軍の振り分けが確定！振り分けに込められた井上監督の意図とは？

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は1月22日に自身のYouTubeチャンネルに「【中日キャンプ】中日が1軍2軍の振り分けが確定！振り分けに込められた井上監督の意図とは？」と題した動画を更新。中日の1、2軍キャンプの振り分け、期待の新戦力について語っている。

まず1軍メンバーの投手陣で高木氏が注目としたのはドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介（東北福祉大）だった。

線は細いが、150キロ超えの直球に加え、カーブ、スライダー、カットボール、チェンジアップ、スプリットなど多彩な変化球も操る、総合力の高さが評価されている。

櫻井に関して高木氏も「ピッチャーらしいピッチャーでセンス抜群」と絶賛。

ドラフト1位ルーキーの中西聖輝（青学）にも注目が集まる中、櫻井に関しては「洗練された部分を見てほしいな」と投手としての技術の高さを感じさせるとした。