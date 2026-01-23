西武は23日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。

新人ではドラフト1位・小島大河捕手（22＝明大）ら上位3選手が宮崎・南郷での1軍スタート。

DeNAからFA加入の桑原将志外野手（32）、日本ハムから加入の石井一成内野手（31）も1軍組となった。

巨人を戦力外となり、育成選手として契約した下手投げの高橋礼投手（30）、台湾代表の4番を務めた新外国人の林安可（リン・アンコー）外野手（28）らも1軍スタート。

◇キャンプ1軍メンバー（宮崎・南郷）※★は育成選手

【投手】渡辺勇太朗、高橋光成、与座海人、隅田知一郎、松本航、岩城颯空、武内夏暉、青山美夏人、ワイナンス、甲斐野央、山田陽翔、成田晴風、ウィンゲンター、篠原響、E・ラミレス、黒田将矢、平良海馬、豆田泰志、菅井信也、浜屋将太、★冨士大和、★佐藤爽、★高橋礼

【捕手】小島大河、古賀悠斗、柘植世那、是沢涼輔

【内野手】仲田慶介、石井一成、外崎修汰、源田壮亮、ネビン、山村崇嘉、佐藤太陽、滝沢夏央、村田怜音

【外野手】桑原将志、渡部聖弥、蛭間拓哉、カナリオ、茶野篤政、秋山俊、西川愛也、仲三、長谷川信哉、林安可