¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã!¡Ù2.25¤«¤é¥Õ¥¸¤Ç¤â2»þ´Ö²½¡¡ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¡ÖÂè2¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×
¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã!¡Ù(¥«¥ó¥Æ¥ì Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:50¡Á¡¢¥Õ¥¸ Æ±14:48¡Á¤Ê¤É)¤¬¡¢2·î25Æü¤«¤é´ØÅìÃÏ¶è(¥Õ¥¸)¤Ç¤âÈÖÁÈËÁÆ¬¤Î13»þ50Ê¬¤«¤é2»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£MC¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¤¬¡¢²þ¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀÄÌÚ¸»ÂÀ
¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀÄÌÚ¡£¡Ö2023Ç¯¤Î10·î¡¢ºÇ½é¤ÏFNS·ÏÎó12¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë1»þ´ÖÈÖÁÈ¤«¤é¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã!¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è´ØÅìÃÏ°è¤Ç¤â2»þ´ÖÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯È¾¤ÇÈÖÁÈ¤Î·Á¤ÈÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê°ì¶èÀÚ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã!¡ÙÂè2¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
³Æ¶É¤¬´ÇÈÄ¤È¤â¸À¤¨¤ëÂÓ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÊÂ¤Ù¤ë·ãÀï¶è¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã!¡Ù¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¡¢½é¤á¤ÆMC¤òÃ´¤Ã¤¿ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÂÓÈÖÁÈ¡£ºòÇ¯3·î¤Ë´ØÀ¾ÃÏ¶è2»þ´Ö²½¡¢9·î¤Ë´ØÅìÃÏ¶è¤Ç1»þ´Ö¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¡¢19¶É¤ØÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤È¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ç2»þ´Ö²½¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤òÁ°¤Ë¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤ÏÂçÊÑ¶¯ÎÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÎÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã!¡Ù¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÃÏÆ»¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸¬µõ¤ËÇ®°Õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
2»þ´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹Ãú¾ì¤ÇÀÄÌÚ¤¬¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¡¢µÈÅÄ·É(¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º)¡¢¹õÅÄÍ(¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼)¡¢¾®äØÀéË¡¢¶¶²¼Å°¤é¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤È¤Î¡È¥È¡¼¥¯¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¡É¡£ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¡È°ì½Ö¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎÇ®ÎÌ¡É¤ÇÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬Ãå²Ð¤·¤Æ¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡É¤¹¤ë¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò2»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç²¿²ó¤âºî¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÎ¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã!¡Ù¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡É¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎµÈÅÄ¤âÂç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦THE YELLOW MONKEY¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖSPARK¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
