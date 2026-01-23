高木由梨奈アナ、ミニスカゴルフウェア姿で美脚際立つ「健康的で綺麗」「目が釘付け」と反響
【モデルプレス＝2026/01/23】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が1月22日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を公開した。
【写真】29歳美人アナ「絵になる美しさ」美脚際立つミニスカウェア姿
高木は「エジプトのハルガダでもゴルフ」「やっぱり旅先でゴルフは必須だ〜最高に楽しかった！」とつづり、ゴルフを満喫する様子を投稿。黒のジップアップのトップスにふわっと裾が広がるデザインのミニスカートを合わせた、美しい脚が際立つゴルフウェア姿を披露した。
また、ゴルフクラブを手に安定したフォームでスイングする姿を撮影した動画も載せていた。
この投稿は「何着ても似合う」「目が釘付け」「健康的で綺麗」「絵になる美しさ」と反響を呼んでいる。
高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
