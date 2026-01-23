結婚発表の人気YouTuberきりまる、夫と鎌倉プチ旅行へ お揃い指輪＆真夜中サウナショットに「素敵すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/23】YouTuberのきりまるが1月22日、自身のInstagramを更新。夫との鎌倉プチ旅行の様子を公開した。
【写真】結婚発表の美人YouTuber「夫婦の空気感が最高」お揃い指輪つけた2ショット
1月17日に結婚を報告したきりまるは「2人で鎌倉プチ旅行してきた〜！」と夫との小旅行を報告。夫と並んで整う“真夜中のサ活”ショットなど、仲睦まじい様子を多数投稿した。
また、「おそろいの指輪はじめて作った！」と、旅先でペアリングを制作したエピソードも明かし、通りすがりの人々からも祝福を受けたという幸せいっぱいの思い出を振り返っている。道中では「お互い無計画人間すぎて毎回ノープラン」と語りつつ、様々なハプニングも楽しみながら絆を深めた様子を伝えている。
この投稿には「仲良しすぎて癒される」「指輪作り素敵すぎる」「サウナショットが可愛い」「無計画旅面白そう」「夫婦の空気感が最高」「次の旅も楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】結婚発表の美人YouTuber「夫婦の空気感が最高」お揃い指輪つけた2ショット
◆きりまる、夫との鎌倉旅行ショット披露
1月17日に結婚を報告したきりまるは「2人で鎌倉プチ旅行してきた〜！」と夫との小旅行を報告。夫と並んで整う“真夜中のサ活”ショットなど、仲睦まじい様子を多数投稿した。
また、「おそろいの指輪はじめて作った！」と、旅先でペアリングを制作したエピソードも明かし、通りすがりの人々からも祝福を受けたという幸せいっぱいの思い出を振り返っている。道中では「お互い無計画人間すぎて毎回ノープラン」と語りつつ、様々なハプニングも楽しみながら絆を深めた様子を伝えている。
◆きりまるの投稿に反響
この投稿には「仲良しすぎて癒される」「指輪作り素敵すぎる」「サウナショットが可愛い」「無計画旅面白そう」「夫婦の空気感が最高」「次の旅も楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】