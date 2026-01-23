いよいよ本格化する衆院選。愛知1区では、前回の衆院選で大勝し国政復帰を果たした“選挙モンスター”に、元職2人がリベンジを誓う構図となっています。

名古屋市中区や東区などからなる愛知1区。

前回の衆院選でガラリと構図を変えたのが、”選挙モンスター”こと河村たかし氏(77)です。

「77歳、総理を狙う男アゲイン！」(諸派・前 河村たかし氏)

前回は、ほかの候補の比例復活すら許さない圧勝で、名古屋市長から15年ぶりの国政に乗り込みました。

「減税日本」の看板を背負う河村たかし氏

それからわずか1年3カ月での解散に――.

「文句言う人もいるけれど、これは権力闘争で、家業化した国会議員は日本だけ。短かろうがなんだろうが、勝てると思ったらやる。権力闘争そのもの」(河村氏)

前回は日本保守党から出馬していましたが、今回は自らが代表を務める地域政党「減税日本」の看板を背負っての戦いとなります。

「今まで通り自転車で走って、僕の声で。元祖減税だといって思い出してくれと。(他の党は)食料品までゼロとか突然言ってインチキばかり。あきらめないよう戦いつづけないといけない。庶民革命しないと」(河村氏)

雪辱を期す自民・熊田裕通氏

この日を特別な思いで迎えた人もいます。

「いよいよでございますよ」

自民党の元職・熊田裕通氏(61)です。

河村氏に敗れるまでは4期連続で当選し、菅政権では総務副大臣を務めた経験もあるだけに、複雑な胸の内を明かしました。

Q.きょうを国会で迎えたかった？

「もちろんそう。顔をよくわかっている仲間が活躍する姿、頼もしくもあり、うらやましくもあり、これが本音のところ」(熊田氏)

わずか1年3カ月という短さで突如訪れた「解散」。

熊田氏は、雪辱を晴らそうと準備を加速させています。

「このような早いかたちでチャンスをいただけるというのは、私としてはありがたいし、高市総理とさらにこの国を強く豊かにする、これを一緒に取組んでいきたい。そのような思いで燃え上がっている。やる気満々です」(熊田氏)

かつて協力関係にあった公明が立憲と手を組んだことで、“公明票”の行方が焦点となっています。

前回の衆院選・愛知1区では、公明党を支持した票は1万7000あまり。

仮にこの票の大部分が「中道」の候補者に流れた場合、熊田氏にとっては大きな痛手となります。

「選挙の構図が変わったのは大きなこと。ひたすら自分の訴えを期間中、様々な所でうたい判断してもらうことしかない」(熊田氏)

中道・吉田統彦氏は“公明票”を取り込めるか

眼科医で元職の吉田統彦氏(51)も、返り咲きを狙う一人です。

前回の衆院選では、河村氏に大差をつけられながらも次点につけました。

「前の選挙で残念な結果に終わったが、全く政治に対する意欲は変わっていない。出馬することは決めていた」(中道・元 吉田統彦氏)

立憲民主党から、新たに結成した「中道改革連合」に合流。

ポスターなどの準備がようやく整い、短期決戦に向けた選挙戦略を練り始めています。

「街宣ルートはもともと練りに練ったルートなので踏襲するが、それをかなりフレキシブルに変更する。街宣車に乗って、私自身の声で訴えることが、今回は今までより主体になるかもしれない」(吉田氏)

「中道改革連合」から出馬することで、かつては自民党候補に上乗せされていた公明票をいかに取り込めるかがカギとなります。

「票に関しては、“1＋1が2になる世界でもない”と思いながら、どれだけ私にとってプラスになるのか。プラスになればいいとは思う。(河村氏は)勝ち筋を見つけられるような簡単な相手ではない。ただ、こつこつとやって1票でも近づけたい」(吉田氏)

参政・近田茜氏は外国人政策の厳格化など掲げる

愛知1区には参政党の新人、近田茜氏(33)も立候補を予定しています。

「政治への失望もどんどん加速している現在で、参政党の存在をまだまだ知っていただけていない方々に伝えていきたいと思い、出馬を決意した」(参政・新 近田茜氏)

元小学校教師で、現在は健康サロンを経営する近田氏。

個人では「自分自身のライフワーク」と語る、教育・健康分野の拡充を訴えながら、参政党が公約としている外国人政策の厳格化などを掲げています。

「日本の現状は『外国人問題』『移民政策』の瀬戸際。今回の選挙を機にどちらへ転ぶかの瀬戸際だと、私たち参政党は考えている。今回の選挙で、参政党が議席をのばすことでそこに歯止めを打つ。そのためには国会議員をたくさん輩出して、今の高市政権にしっかりとNOを突きつけ、参政党の存在を意識してもらうことが大切だと思う」(近田氏)

本格化した“選挙戦”は、1月27日に公示、2月8日に投開票が行われます。