マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX GP-12 メイドロイド・ロザリー」を7月に発売する。受注期間は3月4日まで。価格は8,000円。

本製品は、イラストレーターのTony氏×マックスファクトリーが送る美少女プラモデルシリーズ「ギルティプリンセス」より「メイドロイド・ロザリー」を商品化したもの。

Tony氏のデザインの元、MAX FACTORYがプラスチックモデル化しており、塗装済み表情パーツに「微笑み顔」「ジト目顔」「戦闘顔」の3種類が付属するほか、塗装無しの表情パーツと瞳デカールも付属する。

オプションパーツとして「箒」や「塵取り」ほか、各種アタッチメントパーツが付属し、オプションパーツを組み合わせることにより「駆逐掃討擲弾砲パンツァーガイスト」「携帯式殲滅掃除機ジオデストロイヤー」など、その他の様々な武器形態へ組み換えて遊ぶことができる。

各種ハンドパーツは汎用性の高いPVC製で、デコレーション用の水転写デカールや、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付き専用台座が付属する。

「PLAMAX GP-12 メイドロイド・ロザリー」

仕様：組み立て式プラスチックモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約160mm

(C)MAX FACTORY・Tony／Guilty Princess

※写真は塗装仕上げによる完成見本です。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。