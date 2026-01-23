【アニマルスプレーカー】 2月下旬発売予定 価格：各3,278円(全4種)

童友社は「アニマルスプレーカー」4種を2月下旬に発売する。価格は各3,278円。使用には本体に単3形アルカリ乾電池2本、コントローラに単3形アルカリ乾電池2本が必要。

発売される4種は、「R/C アニマルスプレーカー 恐竜」、「R/C アニマルスプレーカー 虎」、「R/C アニマルスプレーカー 馬」、「R/C アニマルスプレーカー ザリガニ」。どれもリアル寄りの頭部が車体に載っており、コントローラーで操作可能だ。

コントローラにより前進後退、右左折の簡単操作。さらに本シリーズは車体に水を入れることで頭部の後ろにある噴射ノズルから煙を出すことが可能。恐竜の、動物の、ザリガニの頭が煙を吹き出しながら猛然と走る、なんともカオスな世界を楽しめるのだ！

全4種が同時発売

コントローラで簡単操作

R/C アニマルスプレーカー 恐竜

R/C アニマルスプレーカー 虎

R/C アニマルスプレーカー 馬

R/C アニマルスプレーカー ザリガニ