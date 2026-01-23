前書き

「クルマの普段使い」をテーマのひとつに活動している、僕たちCAR CITY GUIDE（カー・シティ・ガイド）。クルマに乗って街を巡る「シティガイド」をお届けするこの連載も、今回ではやくも第10回。

今回は、川崎市にある「TREX KAWASAKI RIVER CAFE（トレックス カワサキ リバーカフェ）」へ。気持ちのいい立地で、思わずクルマで出かけたくなる、魅力的な空間のカフェでした。

たくさんの施設が入る魅力的な空間

TREX KAWASAKI RIVER CAFEがあるのは、羽田空港のほぼ対岸に位置する施設「The WAREHOUSE」の中。The WAREHOUSEには、カフェやレストラン、ホテル、コワーキングスペース、多摩川でのアクティビティを楽しむための施設など、さまざまな業態がひとつの建物に集まっている。

「遊び」「働き」「泊まる」が一体となった、次世代の“体験型商業施設”を謳うこの場所。今回はその中でも、デイリーに気軽に楽しめそうなTREX KAWASAKI RIVER CAFEをピックアップ。クルマ好きの心もしっかり掴まれてしまいました。

店内に足を一歩足を踏み入れると……

環八を南へ、大田区から多摩川を越えるとたどり着くこの場所。都会の喧騒から少し離れた感覚になる、多摩川沿いの広い空が心地いい。施設の前には80台を超える駐車場があって、クルマでアクセスしやすいのがとっても嬉しい。

到着するとまず目に入るのは、モダンなグレーを基調に、カラフルな窓枠が印象的な建物。外観に目を奪われつつ、いざ店内へ。

重厚な扉を開くと、真っ先に目に飛び込んでくるのが空冷ポルシェ911。この時点で心を掴まれてしまう。インダストリアルな空気感と抜けのある店内空間に、見事にマッチしていてとにかくカッコいい。

お店の方に伺うと、このクルマはTREX KAWASAKI RIVER CAFEを運営している株式会社ダブリューズカンパニーの会長が所有するものなのだそう。クルマ目当てで訪れる価値も十分にありそうだ。

西海岸の空気感が漂うインテリアや家具も、会長の趣味によるもの。実際に西海岸から輸入されたアイテムも多く、細部まで作り込まれた雰囲気を楽しむことができる。

店内はワンちゃん同伴OKのエリアがあり、一部電源を利用出来る席も備える。PC作業をしている人の姿もあり、思い思いの時間を過ごす人たちで賑わっていた。時間帯や曜日によってイベントも開催されているそうで、これは定期的にチェックしたくなる！

魅力は空間やクルマだけではない

席に着く前から見どころ満載だけれど、ここはカフェ。案内していただいた席に腰をかけメニューを見せていただく。魅力的な料理名が並ぶメニューの中から、今回はランチメニューである「根菜チップのせビーフタコライス」と「ハンバーグおろしポン酢」を注文することに。飲み物は自家製のレモネードを選んだ。

運ばれてきた料理は、どれも手が込んでいて見た目にも楽しい。気持ちのいい空間で美味しい食事をいただけるだけで、十分すぎるほど贅沢な体験だ。空間やクルマだけでなく、料理まで本格的とは、通いたくなる理由がまたひとつ増える。

気づけばお皿はすっかり空に。余韻に浸っていると、「5階のホールからいい景色が見えますよ」とお店の方に教えていただき、足を運んでみることに。

5階にはホテルのレストランがあり、多摩川や羽田空港を望むロケーションで食事が楽しめるそう。レストラン入口前のホールは誰でも立ち入ることができて、自由に誰でも景色を楽しむことができる。

羽田空港を離着陸する飛行機や、川沿いを行き交う人々、水面の表情をぼんやり眺めているだけで、心地よい時間が流れていく。夜には国際線ターミナルの灯りが美しく見えるとのことで、次はディナー利用もしてみたくなった。

楽しめることはまだまだありそう！

都内からも近い場所に、こんなに多彩な体験ができるスポットがあったとは。クルマを所有している身としては、通わない手はない！

時間帯や用途を変えながら、何度でもクルマでふらりと訪れたくなる。そんな魅力にあふれた場所でした。

■今回のシティガイドマップ

INFORMATION

トレックス カワサキ リバーカフェ｜TREX KAWASAKI RIVER CAFE

神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-11 1F

https://ws-company.jp/?shop=trex-river-cafe