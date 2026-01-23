”松山ケンイチ店長”が今年も宣言、川栄李奈ら出演「盛りすぎチャレンジ」始動 今年の抱負やチャンスの掴み方も明かす
松山ケンイチ、川栄李奈、王林、梅沢富美男が出演するローソンの新TV CM「今年も盛りすぎチャレンジでハピろー!」篇が26日から全国で放送される。価格据え置きで商品を大幅に増量する人気企画「盛りすぎチャレンジ」を、今年も開催することを高らかに宣言する内容だ。
【写真あり】あのからあげクンが1粒で5種類の味!?『盛りすぎ！でからあげクン夢のＭＩＸ味』
「盛りすぎチャレンジ」は、1月27日から4週間にわたって実施。具材や重量などを約50％増量した商品を展開し、おにぎり、調理パン、店内調理弁当、デザートなど計35品を発売する。「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」は1月26日夕方頃、「盛りすぎ！ソース焼そば」は同日に発売予定となっている。全国のローソン約1万4076店で実施される。
CMでは、松山が演じる松山店長がローソンの看板から飛び出し、「ローソンでハピろー！」と登場。店舗前に集まった客を前に、松山店長と王林が声をそろえて「盛りすぎチャレンジ」の開催を宣言する。川栄と梅沢が空を見上げると、巨大な盛りすぎ商品が降ってくる展開となり、「お値段そのまま」「50％増量」が打ち出される。
撮影後のインタビューで、2026年に新たに挑戦したいことを聞かれた松山は、これまで続けてきた野菜作りを挙げ、「トマトとハーブを中心に、収穫量を増やすために試行錯誤している」と語った。川栄は「丁寧な生活をしたい」とし、「お味噌やぬか漬け作りなど、日々を実感できることに挑戦したい」と明かした。
王林は「ちゃんと目を閉じて寝られるようになりたい」と独特な目標を掲げつつ、空から降ってきてほしいものとして「ゴルフ道具一式」を希望。「今が始めるタイミングかもしれない」とゴルフ挑戦への意欲をのぞかせた。梅沢は「健康と若さ、そして時間」と語り、「ミュージカルにも挑戦したい」と新たな目標を口にした。
チャンスについて問われると、松山は「常にアンテナを張り、自分の興味を発信することが大切」と経験を振り返り、川栄は「チャンスをつかめるよう日々努力することが重要」と語った。王林は「頑張りすぎないこと」、梅沢は「チャンスの前髪をつかめる準備」をそれぞれの持論として挙げている。
4人のコメントや撮影の裏側を収めたメイキング動画は、1月23日からローソン公式YouTubeチャンネルで公開されており、本編では見られない掛け合いも楽しめる。
