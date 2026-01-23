3児の母・山口もえ「私が作るよりふわっふわだった！」 高校生・長女が作った手料理を公開し反響「絶対おいしいやつ」
タレントの山口もえ（48）が23日、自身のインスタグラムを更新。高校生の長女が作ったという夕食を披露し、そのクォリティの高さに反響を呼んでいる。
【写真】「見た瞬間、唾液がジュワッと！」山口もえの長女が“ぱぱっと”作った手料理
山口は「長女がぱぱっと晩ごはんを作ってくれた 焼売の皮がなくて餃子の皮で作った焼売は学校の家庭科で習ったレシピだそうで シンプルだけどタマネギも生姜もたっぷりで美味しかった」と、ワンプレートに盛り付けられた写真を添えて紹介した。
続けて「たまごスープなんて 私が作るよりふわっふわだった！嬉し過ぎたから今朝も学校行く娘に『昨日の焼売美味しかった また作ってね』って言っちゃったよね。笑」と、見た目も味も大満足な出来だったことを伝え、長女の成長を感じさせる内容となっている。
これに、コメント欄には「見た瞬間、唾液がジュワッと！これ絶対おいしいやつ」「優しいお嬢様ですね」「美味しそう」などの反響が寄せられていた。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。なお、長女は高校生、長男は中学生、次女は小学生。
