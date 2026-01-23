◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 4日目(23日、東京体育館)

卓球の全日本選手権は23日、一般の部・女子シングルスの8強がそろいました。

女王・早田ひな選手が5回戦で矢島采愛選手に4−1、6回戦で赤江夏星選手に4−2で勝利。4連覇へ向けて、準々決勝進出を決めました。

同日にジュニアの部で4連覇を飾った張本美和選手は、6回戦で笹尾明日香選手と対戦。ジュニアの試合と合わせて、1日5試合目となるハードスケジュールでしたが、4−1で勝利を飾りました。

一方、2017年大会優勝の平野美宇選手は、カットマンの佐藤瞳選手に0−4で敗戦。3度の優勝経験のある伊藤美誠選手は、横井咲桜選手に1−4で敗れ、ともに6回戦敗退となりました。

小学6年生の松島美空選手は、4回戦でシード選手を破るなど、12歳ながら快進撃をみせてきましたが、5回戦でカットマンの橋本帆乃香選手の前に1−4で敗戦。ジュニアの部では4強に入りました。

大会5日目の24日は、準々決勝が開催されます。

【女子シングルス】

▽6回戦結果

早田ひな 4−2 赤江夏星

佐藤瞳 4−0 平野美宇

木原美悠 4−1 麻生麗名

大藤沙月 4−0 橋本帆乃香

横井咲桜 4−1 伊藤美誠

芝田沙季 4−0 大野紗蘭

長粼美柚 4−0 兼吉優花

張本美和 4−1 笹尾明日香

▽準々決勝早田ひな − 佐藤瞳木原美悠 − 大藤沙月横井咲桜 − 芝田沙季長粼美柚 − 張本美和