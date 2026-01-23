JEANASIS×Champion♡25周年記念の限定別注パーカーが登場

25周年という節目を迎えたJEANASISから、ファッション好きの心をくすぐる特別なアイテムが登場します。今回実現したのは、スウェットの名門Championとの限定コラボレーション。長く愛され続ける定番を、今の気分に寄り添うデザインでアップデートしました。日常に自然となじみながらも、着るだけで気分が高まる一着は、これからのワードローブに欠かせない存在になりそうです♪

25周年を祝う特別な別注企画

ブランド設立25周年を記念した今回の企画は、JEANASISが大切にしてきた“自分らしさ”と、Championの不朽の定番を融合させた第一弾。

1934年誕生の「リバースウィーブⓇ」をベースに、JEANASISらしい視点で再構築しています。

ゆったりとしたシルエットと上質な着心地はそのままに、袖口には見頃と同色のJEANASISロゴ刺繡を施し、さりげない特別感をプラスしました。

大人カジュアルに映える2カラー

ChampionリバースウィーブZIPパーカー

ラインナップは、柔らかな印象のオートミールと、シックで洗練されたインディゴブラックの2型。

ChampionリバースウィーブZIPパーカーは価格13,200円（税込）、カラーはオートミール、サイズはFREE。

ChampionインディゴブラックZIPパーカー

ChampionインディゴブラックZIPパーカーは価格15,400円（税込）、カラーはインディゴブラック、サイズはFREEです。

どちらもJEANASIS限定販売で、デイリーにも長く愛用できるカラーリングが魅力です。

予約から通常販売までのスケジュール

公式WEBストアand ST（アンドエスティ）とZOZOTOWNでは、2026年1月23日（金）正午12時より先行予約を開始。

通常販売は2026年2月20日（金）から、JEANASIS全店をはじめ、and ST、ZOZOTOWN、楽天Fashionにて順次展開されます。

特設サイトでは、25周年を振り返るコンテンツも公開され、記念イヤーならではの世界観を楽しめます。

今の気分で楽しむ、長く愛せる一着♡

JEANASISの25年の歩みと、Championの歴史ある定番が出会った今回の別注パーカー。

トレンドに左右されすぎず、それでいて今の空気感をまとえるデザインは、大人のカジュアルスタイルにぴったりです。

さっと羽織るだけでこなれ感が生まれ、季節を問わず活躍してくれる存在に。節目の年に誕生した特別な一着を、ぜひワードローブに迎えてみてはいかがでしょうか。