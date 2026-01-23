投開票まで１６日間という戦後最短の「超短期決戦」となる今回の衆院選。

大雪に見舞われている山形県内は、各自治体の選挙管理委員会が急ピッチで準備を進めている。入場券が間に合わなかったり、投票用紙を発注し直したりとトラブルも発生。異例の決戦に関係者も大わらわだ。

雪中の設置作業

吹雪の中、米沢市で２２日から始まったポスター掲示板の設置作業。同市金池の北村公園前では、防寒着に身を包んだ作業員が腰まで積もった雪を掘り出し、掲示板を立てていった。

通常は３人で行うが、除雪も必要で人数を増員して、１０分ほどで終了すると次の場所へ。市選管によると、公示前日までに２２７か所に設置する予定で、今後もポスターが雪に埋もれて見えなくなれば、そのたびに除雪をするという。

尾花沢市では、掲示板の設置場所に住民らが除雪した雪がたまり、除排雪作業が必要なケースも。市選管の担当者は「ここ数日は雪が降り続き、どかしても積もってしまう」と頭を悩ませる。雪の影響で、昨年の参院選から２０か所ほど減らして対応する予定だ。

入場券間に合わず

市町村で東北一の面積を誇る鶴岡市では、期日前投票の始まる２８日までに、投票所の入場券を届けられない見通しだ。郵便局への引き渡しが２６日で、配達にも数日かかる。市選管は、入場券がなくても、本人確認ができれば投票できることを周知していくという。

昨年から知事選、参院選、市長・市議選と続き、職員にも疲労がたまる。市選管の後藤春雄事務局長は「関係者の協力で何とか準備も整いつつある。無事に選挙が執行できるよう、体調に留意して乗り切りたい」と気を張った。

衆院選と同時に行われる最高裁裁判官の国民審査の期日前投票にも影響を与える。法令に基づき２月１日からしか投票できず、１月中に投票に来る有権者は再度投票する必要がある。新庄市選管の担当者は「説明も必要で余計な手間になる」と漏らしていた。

投票用紙トラブル

衆院選と同日に町議補選を予定している西川町では、投票用紙を発注し直すトラブルも発生した。

町選管によると、前回参院選の投票用紙が白色だったため、色がかぶらないよう町議補選用にはピンク色の用紙を準備した。だが、衆院選比例選の投票用紙もピンク色であることが判明。急きょ業者に変更を依頼した。町選管の担当者は「急な町議補選を準備していたところに衆院選が重なった。今後は正確に遂行したい」と渋い表情だ。

県選管の三浦啓樹書記長補佐は、山形では毎回、知事選が１月に行われていることを念頭に、「冬の選挙のノウハウは各選管も持っているはずだ」と話す。一方で、準備期間が短いことで「除雪の人繰りがつかないといった影響はあるかもしれない」と警戒している。