「卓球・全日本選手権」（２３日、東京体育館）

女子シングルス６回戦が行われ、Ｖ経験のある“みうみま”がそろって敗れる波乱があった。

過去３度の優勝を誇る東京五輪銅メダリストの伊藤美誠（２５）＝スターツ＝は横井咲桜（ミキハウス）に１−４で完敗。伊藤の６回戦敗退は２年ぶり。横井相手に苦しい戦いが続き、第５ゲームは４−１１で落とした。５回戦から短いインターバルでの試合に「あまり練習できずに入ってしまったので準備が良くなかった。若い選手との体力的な差も感じた」と、振り返った。

９年ぶりの優勝を狙った平野美宇（２５）＝木下グループ＝もカットマンの佐藤瞳（日本ペイントグループ）に０−４で敗れ、８強入りを逃した。

平野は第１ゲームを３−１１で落とすと、続く第２ゲームも４−１１と対応に苦しんだ。第３ゲームから徐々に流れも出てきたが、６−１１、８−１１で１ゲームも奪えずに敗退となった。６回戦敗退は２２年大会以来４年ぶりとなった。平野は試合後「力不足だった。カットの選手は今、日本の選手が１番強いと改めて感じている。全日本で勝つにはこうしたトップのカットの選手に勝ちきらないといけない」と、振り返った。

佐藤、横井、早田ひな（日本生命）、張本美和（木下グループ）、長崎美柚（木下アビエル神奈川）、芝田沙季（日本ペイントグループ）、大藤沙月（ミキハウス）、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）も８強に名を連ねた。