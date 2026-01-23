大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」が23日、都内で行われた2025年度日本PR大賞の表彰式で「パーソン・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。

公益に貢献し、話題性や高い発信力などでPRに活躍した人に贈られる賞。愛されキャラとして万博を身近な存在にして盛り上げたことが評価された。ミャクミャクは「すてきな賞に選んでくださり、ありがとうございました。大阪・関西万博に世界中からたくさんの人が来てくれて本当に感謝しています」と体を揺らしながら喜びを表現した。

万博の思い出を聞かれると「184日間の期間中に世界中のいろんな人と出会えて、お友達になれたことがうれしかった」と振り返った。万博閉幕後も根強い人気を誇っており、昨年末にはNHK紅白歌合戦にも登場。今後の活動については「全国のいろんな場所に行って万博の思い出話をしたい」と意欲を見せた。

「ワクワクすることが好きだから、ワクワクミャクミャクすることにいっぱいトライしたい」と期待を膨らませ、「これからもミャクミャクは皆のそばにいます。またどこかで会おうね」と再会を誓った。