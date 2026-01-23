¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¼Õºá¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡×¤òÄûÀµ¡Ö¼ê¤´¤ï¤¤ÆüËÜ¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
23ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¤ÇÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢Á°Æü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¤ª¤ï¤Ó¤ÈÄûÀµ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê22Æü¤Ë¡Ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊüÁ÷¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç³ÆÅÞ¤Î¸øÌó¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ë»þ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¤Ç¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²¤µ¤ó¤Ë»öÁ°¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë²èÌÌ¤òºî¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥á¥¤¥ó»Ê²ñ¤Î²ÏÅÄÄ¾Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÀâÌÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¶¯¤¯¤Æ¼ê¤´¤ï¤¤ÆüËÜ¡¡¼«Ì±¡¢°Ý¿·¡¢»²À¯¡×¤È¤¤¤¦²èÌÌ¤òÉ½¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¤Î¤¦¤Ï¡Ø¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡Ù¤È¤¤¤¦É½µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÂçÊÑÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÉðÅÄ¤µ¤ó¤¬°Õ¿Þ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼ê¤´¤ï¤¤ÆüËÜ¡Ù¤ÈÉðÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÉðÅÄ»á¤â²èÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï³ÆÅÞ¤ÎÀ¯ºö¡¢¤È¤ê¤ï¤±°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±¡¢°Ý¿·¡¢»²À¯¤ò¡Ø¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡Ù¤ÈÉ½¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼þÊÕ½ô¹ñ¡¢¤È¤ê¤ï¤±·³È÷¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ê¤É¤«¤é¸«¤Æ¼ê¤´¤ï¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¢¤Ê¤É¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÍÑ¤¤¤¿É½¸½¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Ï³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ä³°¹ñ¤Ø¤Î»ÑÀª¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¡Ø¤³¤ï¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç²ÏÅÄ¥¢¥Ê¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¡ÖÉðÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¤¬ÉðÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤½¤Î¸«²ò¤òÀµ¤·¤¯Ê¹¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Àµ¤·¤¯ÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÅÞ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤¹¤È¤«¡¢³°¸ò¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÃúÇ«¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¸åÆüÊüÁ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªµóÁ°¤ÎÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÊüÁ÷¤ò°ìÉôÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áªµó¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¼¡²ó26Æü°Ê¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÁªµó¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£