新幹線が空を飛ぶ！？鉄道ファンにも話題、京都のカフェがガチ過ぎる…乗り物酔いする人も続出

そんな一文と共にXで拡散され、鉄道ファンの間で大きな話題となっているカフェがある。場所は京都市下京区、梅小路公園から徒歩5分の「鉄道カフェTA-TA」だ。



近くには京都鉄道博物館もあり、まさに鉄道好きのためのエリア。だが、この店の魅力は単なる「鉄道モチーフのカフェ」では終わらない。



店内に足を踏み入れると、そこにあるのは本物の新幹線の座椅子と窓枠。窓の外には走行映像が流れ、視界いっぱいに広がるのは、まるで旅の途中の車窓風景だ。…しかし、よく見ると違和感がある。窓の外に広がるのは、地上ではなく空。



そう、このカフェでは、新幹線の窓枠に飛行機から撮影した映像を流すことで、「空飛ぶ新幹線」という前代未聞の体験を実現しているのだ。驚くのは映像だけではない。座椅子には振動装置が仕込まれており、店主自らが撮影した映像に合わせて微妙に揺れる。実際、取材時に同行した乗り物酔いしやすい人は、「や、やばい…ちょっと酔う…」と本気で顔色が変わるほど。カフェなのに、乗り物酔いをする。これ以上のリアルさがあるだろうか。



新幹線席以外にも、心を掴まれるポイントは多い。店内には本物の運転席が設置され、音もすべて実際の走行音。それっぽいではなく、本物にこだわる姿勢が徹底されている。



驚くべきは、能勢電鉄で約3年前まで使われていた反転フラップ式案内表示機（通称パタパタ表示機）。実はこれ、現在の運行ダイヤと連動しており、京都にいながら「今、能勢電鉄がどこへ向かって走っているのか」が分かるという。……ここまでくると、もう唖然。



3階のスペースには他にも店主が幼少期から蒐集した標識、ヘッドマークなど、本物の鉄道部品のコレクションが所狭しと並べられている。蒐集は現在進行形で続いており、常連客からは「あれ？この前なかったよね…また増えてる？」とツッコミが入るのが日常風景ということだ。



鉄道要素ばかり先に紹介してしまったが、もちろん食事やドリンクも注文でき、車窓をながめながらいただくと気分は完全に食堂車。筆者が今回オーダーしたのは特製カレーライス（スープ付き）、ドリンク、ニューヨークチーズケーキ。特製カレーは辛さ控えめで、お子さま連れにも人気とのこと。いずれも美味しくボリュームもあり大満足だった。



この“空飛ぶ新幹線”を生み出したのは、関東出身の店主。「とにかく京都が好き」という理由から移住を決意し、鉄道カフェを開くなら…と物件を探していたところ、京都鉄道博物館近くの現在の場所に出会ったそう。



取材を通して感じたのは、この店主は間違いなく愛されるべき本物の変態だということ（ちなみに「変態と呼ばれるのは嬉しい」とのことなので、あえて使わせていただく）。「好き」をここまで形にした鉄道カフェは、正直初めて見た。徹底した“本物感”を追い求め、日々試行錯誤を重ねる姿は本当に素敵。…素敵なのだが、やっぱり変態である。



鉄道好きの方には、ぜひ一度、“好きの極み”が作り出す世界を体感してほしい。



【店舗情報】鉄道カフェTA-TA（たあた）

住所：京都市下京区（梅小路公園から徒歩5分）

営業時間：12:00〜20:00（ラストオーダー19:30）

定休日：水曜日・木曜日



