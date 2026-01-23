初音ミクとポケモンがライブ風グッズに 「ポケミク」公式アイテムがポケモンセンター初登場
ポケモンと初音ミクのコラボプロジェクト「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE（通称・ポケミク）」から、ポケモンセンター初となる公式グッズが登場します。
株式会社ポケモンは、グッズシリーズ「18 Harmony Stage」を1月31日より全国のポケモンセンターで発売すると発表しました。ポケモンセンターオンラインでは、1月29日10時から先行販売が行われます。
今回発売される「18 Harmony Stage」は、18タイプの「ポケモントレーナーの初音ミク」と相棒ポケモンを新たに描き下ろしたアートを使用したグッズシリーズです。
3タイプごとにユニットを組んだ初音ミクと相棒のポケモンたちが、6つのステージに分かれライブをしているような世界観が特徴。ラインアップは、マフラータオルやパーカー、トラックジャケット、トートバッグ、ブランケット、アクリルスタンド、缶バッジセットなど、ライブグッズ風のアイテムが中心です。
あわせて、フィギュア「初音ミク（エスパー）＆メロエッタ」の受注販売も決定しました。1月29日10時から、ポケモンセンターオンライン限定で受け付けが始まります。
さらに、グッズ発売を記念した新曲とミュージックビデオの公開も予定されています。続報は「ポケミク」公式X（@PokeMikuVOLTAGE）で案内されるとのことです。
