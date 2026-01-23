ポケモンと初音ミクのコラボプロジェクト「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE（通称・ポケミク）」から、ポケモンセンター初となる公式グッズが登場します。

株式会社ポケモンは、グッズシリーズ「18 Harmony Stage」を1月31日より全国のポケモンセンターで発売すると発表しました。ポケモンセンターオンラインでは、1月29日10時から先行販売が行われます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

今回発売される「18 Harmony Stage」は、18タイプの「ポケモントレーナーの初音ミク」と相棒ポケモンを新たに描き下ろしたアートを使用したグッズシリーズです。

3タイプごとにユニットを組んだ初音ミクと相棒のポケモンたちが、6つのステージに分かれライブをしているような世界観が特徴。ラインアップは、マフラータオルやパーカー、トラックジャケット、トートバッグ、ブランケット、アクリルスタンド、缶バッジセットなど、ライブグッズ風のアイテムが中心です。

あわせて、フィギュア「初音ミク（エスパー）＆メロエッタ」の受注販売も決定しました。1月29日10時から、ポケモンセンターオンライン限定で受け付けが始まります。

さらに、グッズ発売を記念した新曲とミュージックビデオの公開も予定されています。続報は「ポケミク」公式X（@PokeMikuVOLTAGE）で案内されるとのことです。

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)Crypton Future Media, INC.

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026012305.html