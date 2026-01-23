新潟県では、２５日にかけて平地でも大雪となる見込みです。交通障害に注意が必要です。



新潟地方気象台は２３日午後４時２６分、大雪と雷及び突風に関する新潟県気象情報を発表しました。



日本付近は２５日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃以下の強い寒気が流れ込み、県内は２５日にかけて山沿いだけでなく平地でも大雪となるでしょう。





■雪の予想

大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みで、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

・２４日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

下越 平地 ４０センチ

下越 山沿い ５０センチ

中越 平地 ４０センチ

中越 山沿い ７０センチ

上越 平地 ３０センチ

上越 山沿い ５０センチ

佐渡 ４０センチ



・２４日午後６時から２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

下越 平地 ３０センチ

下越 山沿い ５０センチ

中越 平地 ５０センチ

中越 山沿い ７０センチ

上越 平地 ５０センチ

上越 山沿い ７０センチ

佐渡 １５センチ



新潟県では２５日にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結に注意してください。



また、２４日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。