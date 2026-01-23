「姉妹にしか見えない」MALIA.、19歳娘との密着親子ショットを披露！「異次元」「可愛いママと娘」の声
モデルのMALIA.さんは1月22日、自身のInstagramを更新。19歳長女とのツーショットを披露しました。
【写真】MALIA.、19歳娘とのツーショット！
MALIA.さんは「びっくりするような思春期も、ひっくりかえるような反抗期も、怒ってみたり、心配してみたり、ちゃんと、しんどい時期もあっての、いま」と娘との今までを振り返り、「こういう何でもない時間こそが、娘を持つ醍醐味なんだなって、改めて感じた夜」と続けました。
コメントでは「姉妹にしか見えないです」「MALIA.ちゃんとあ〜ちゃんの素敵な時間」「異次元の人なのに飾らない言葉で、考えの軸も深くて本当勉強になります」「素敵ですね」「可愛いママと娘」との声が寄せられています。
「姉妹にしか見えないです」MALIA.さんは「19歳の娘とのビデオ通話、2時間半 お互い夕飯の準備をしながら あぁでもない、こぉでもない話を永遠に」とつづり、2枚の写真を投稿。ドバイの夜景を背景に撮影した現在19歳の娘とのツーショットと、ビデオ通話の様子を披露しています。
