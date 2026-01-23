モデルのMALIA.さんは1月22日、自身のInstagramを更新。19歳長女との密着ツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：MALIA.さん公式Instagramより）

モデルのMALIA.さんは1月22日、自身のInstagramを更新。19歳長女とのツーショットを披露しました。

【写真】MALIA.、19歳娘とのツーショット！

「姉妹にしか見えないです」

MALIA.さんは「19歳の娘とのビデオ通話、2時間半 お互い夕飯の準備をしながら あぁでもない、こぉでもない話を永遠に」とつづり、2枚の写真を投稿。ドバイの夜景を背景に撮影した現在19歳の娘とのツーショットと、ビデオ通話の様子を披露しています。

MALIA.さんは「びっくりするような思春期も、ひっくりかえるような反抗期も、怒ってみたり、心配してみたり、ちゃんと、しんどい時期もあっての、いま」と娘との今までを振り返り、「こういう何でもない時間こそが、娘を持つ醍醐味なんだなって、改めて感じた夜」と続けました。

コメントでは「姉妹にしか見えないです」「MALIA.ちゃんとあ〜ちゃんの素敵な時間」「異次元の人なのに飾らない言葉で、考えの軸も深くて本当勉強になります」「素敵ですね」「可愛いママと娘」との声が寄せられています。

次男、三男とのスリーショットも！

MALIA.さんは、16日の投稿では、アメリカの有名美術大学に通う次男・愛郁さんが21歳の誕生日を迎えたことを報告し、MALIA.さん、愛郁さん、7歳の三男・“ポコちゃん”とのスリーショットを披露しています。日本とは“桁が違う”、“想像を遥かに超え”た次男の美術大学の学費についてもつづり、コメントでは「本当に尊敬します」「強くてカッコ良くて綺麗で最高のママ」「母の愛 かっこいい」など、称賛の声が寄せられました。(文:福島 ゆき)