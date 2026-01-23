¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦µÜÃÏ¿¿½ïàØò²ù¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Îº×¤ê¤«¡×¡Ö·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤ÎÍ¥¤·¤µ¡×¤ÎÀ¼
¡¡2002Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ó¤Æ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡¢½÷Í¥¤ÎµÜÃÏ¿¿½ï¤¬àØò²ù¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡Ä¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤Î¤»¤¿¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¤Ï¤¬¤¹¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¤¬´°Á´¤Ë¤Ï¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤ªÃãÌÜ¤ÊÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤µ¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤¢¤È¤Îº×¤ê¤«¡×¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¤Ç´ÃåÎÏ¤Ã¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¤Ï¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÜÃÏ¤Ï2002Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ó¤Æ¤ó¡×¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¤ò·Ð¤Æ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤È¤Ê¤ë¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥Æü¹â(²Ö»³)ËþÅ·¤ò¹¥±é¡£¤½¤Î¸å¤â05Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë ¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡×¤Ç7ÂåÌÜ¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥óÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£