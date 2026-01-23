¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÆÍÁ³¤Î·ëº§È¯É½¡¢¤½¤·¤Æ½Ð»º¤«¤é4¥«·î¡Ä¼ñÎ¤à¿Æ»Ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿á»º¸å½é¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡Ä¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¤Î¤¬½é¤á¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
à¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡õ´ã¶Àá¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡½Ð»º¤«¤é4¤«·î¡¢½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤¬¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¥ì¥¢¤Êà¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»Ñá¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤Ë¸µ¡ÖBE:FIRST¡×¤Î»°»³Î¿µ±¤È¤ÎÆþÀÒ¤ÈÇ¥¿±¤òÆ±»þÈ¯É½¤·¡¢9·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¼ñÎ¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Éã¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥¡¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Îà¥ª¥Õ´éá¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î°ÊÍè¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ç¤Î¿Æ»Ò¼Ì¿¿¤Ë¡ÖºòÇ¯¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¹¿·¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»º¸å¤ÎÂÎÄ´¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤âåºÎï¡£¥Þ¥Þ¤Î¤ª´é¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï»º¸å½é¤Î¶á±Æ¤È¤Ê¤ë¼ñÎ¤¤Î»Ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖË¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤À¡Á¤¤¤Ä¤â¤ÈÁ´Á³°ã¤¦É½¾ð¡×¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½é¤á¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÍÌ¾¿Í¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¼ñÎ¤¤Ï2023Ç¯¸å´üÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç¡¢Àï¸å¤Î²Î¼ê¤Ç¡Ö¥Ö¥®¤Î½÷²¦¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¹¥º»Ò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£