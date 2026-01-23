J1のV・ファーレン長崎は23日、J1百年構想リーグの開幕戦となる2月6日の地域リーグラウンド第1節・広島戦（ピーススタジアム）を「PEACE MATCH（ピースマッチ）」として開催すると発表した。2018年8月以来、8年ぶり2度目の開催となる。

世界で二つしかない被爆地をホームタウンとする長崎と広島。「サッカーを通じて、平和の願いを世界へ」をテーマに掲げた。24年10月に完成した長崎の本拠地「ピーススタジアム」初のJ1の試合で、平和への思いを観客と共有する。

試合前には平和宣言が行われるほか、人気音楽グループ「Little Glee Monster」（リトルグリーモンスター）とJリーグによるスペシャルライブを実施。ハーフタイムにも同ライブを予定しており、サッカーと音楽がコラボして平和発信を演出する。試合終了後には、両チームの選手たちがメッセージフラッグを持ってピッチグリーティングする。

V・ファーレン長崎は「被爆地をホームタウンとする両クラブ、そしてスタジアムに集うすべての人が一体となり、サッカーを通じて『平和の尊さ』世界へ、そして未来へ発信します」と開催の意義を強調した。試合は午後7時開始。