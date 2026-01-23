24日、薩摩地方は昼前まで東シナ海側を中心に雨が降りやすく、朝は雪の所もあり路面状況に注意が必要です。昼以降は曇りが続き、夜は晴れる所も。大隅地方は昼過ぎまで雲が多く、所によってにわか雪や雨の可能性がありますが、夕方以降は概ね晴れるでしょう。種子島・屋久島地方は晴れ間があっても雲が広がりやすく、午前中はにわか雨の所があり、西寄りの風が強まりそうです。奄美地方は昼頃まで雲が多く一時雨の可能性がありますが、午後は次第に晴れる見込みです。





23日も真冬の寒さが続きました。今夜から24日昼前にかけては、県本土で雨や雪の降る所があり、薩摩地方を中心に雪やみぞれの恐れがあります。上空には平地で雪の目安となる氷点下6℃以下の寒気が流れ込み、山沿いでは積雪の可能性も。路面凍結や交通障害、農作物への影響に注意が必要です。寒波は25日頃まで続き、その後は来週前半にかけて気温がやや高くなる見込みです。（詳しくは動画をご覧ください）