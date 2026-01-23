かごしま空チェック【天気情報】
24日、薩摩地方は昼前まで東シナ海側を中心に雨が降りやすく、朝は雪の所もあり路面状況に注意が必要です。昼以降は曇りが続き、夜は晴れる所も。大隅地方は昼過ぎまで雲が多く、所によってにわか雪や雨の可能性がありますが、夕方以降は概ね晴れるでしょう。種子島・屋久島地方は晴れ間があっても雲が広がりやすく、午前中はにわか雨の所があり、西寄りの風が強まりそうです。奄美地方は昼頃まで雲が多く一時雨の可能性がありますが、午後は次第に晴れる見込みです。
by ライブドアニュース編集部
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
