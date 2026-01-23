２３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、水戸市のアパートで昨年１２月３１日、ネイリスト・小松本遥さんが殺害された事件で茨城県警が２１日、元交際相手で同県城里町の会社員・大内拓実容疑者を殺人の疑いで逮捕した事件を報じた。

この日の番組では、大内容疑者が被害者の実家に位置情報がわかる装置が仕込まれた人気キャラクターのぬいぐるみを贈り、居場所を特定した可能性があることを報道。

コメンテーターで出演のお笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦は「プレゼントのぬいぐるみの中に盗聴器がって話は聞いたことあるんですけど、場所を特定できる発信器が入っていて、住んでる場所であるとか、いてる場所の目印になるってことがあるんだって知りましたけど」とポツリ。

「ってなると、ぬいぐるみだけじゃなくて、持ってるカバンとかにそういうの着けられたりとか、身につけてるものに着けられて居場所を特定されることも割と簡単にされるっていうのは気をつける、警戒すべきことなのかなとは思いますね」と続けていた。