¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±£³ÆüÌÜ¡Ê£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Åì»°ÃÊÌÜ£±£·ËçÌÜ¡¦²¬ÅÄ¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤ÏËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Çº£¾ì½ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÏÂ²Î¥ÎÉÙ»Î¡Ê½ÕÆüÌî¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢£µ¾¡£²ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é¤á¤ÆËë²¼¤Î¼èÁÈ¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¦¤Î¤ÉÎØ¤¬Æþ¤é¤º¡¢¤â¤íº¹¤·¤òµö¤·¤Æ´°ÇÔ¡£¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Á´¤¯²¡¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡£²£´ºÐ¤ÎÏÂ²Î¥ÎÉÙ»Î¤Ï¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î¸µ³ØÀ¸²£¹Ë¡£Åì³¤Âç½ÀÆ»Éô½Ð¿È¤Ç£²£´Ç¯¶å½£¾ì½ê¤ÎÁ°ÁêËÐ¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À²¬ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁêËÐÎò¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö³ØÀ¸²£¹Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£»Õ¾¢¤Î¹âÅÄÀî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤äÉô²°¤Î´Ø¼è½°¤Ë¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ÆÄ©¤ó¤À¤¬¡Öº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´Ø¼è½°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë´é¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤À¤±¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ»½Ñ¤Ç¤ÏÁÇ¿Í£±Ç¯ÌÜ¡£¤³¤ì¤«¤éµ»½Ñ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Àè¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£¾ì½ê¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤Ç£µ¾¡¤·¡¢Íè¾ì½ê¤Ï½é¤ÎËë²¼¾º¿Ê¤¬Ç»¸ü¤À¡£º£¾ì½ê¤Î£²ÇÔ¤ÏÏÂ²Î¥ÎÉÙ»Î¡¢²Ö¤ÎÉÙ»Î¤ËµÊ¤·¤¿¤â¤Î¡£Íè¾ì½ê¤ÏÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡Ö¤½¤³¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏËë²¼¤ËÄêÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Íè¾ì½ê¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£