Snow Man深澤辰哉＆向井康二、SixTONES「Amazing!!!!!!」カバー前に“直接”許可取り「いいっすよ」と即答したメンバーは？
【モデルプレス＝2026/01/23】Snow Manの深澤辰哉と向井康二が、2026年1月22日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に出演。2025年12月31日の大晦日にグループで実施したYouTube生配信「Snow Man Special Live みんなと楽しむ大晦日！2025 〜リクエスト◆大作戦？！〜（◆は正しくは「ハート」）」内で2人で披露したSixTONESカバーの裏話を語った。
大晦日の生配信の「演出家はあなた 〜カバー’sソングスレレクション〜」では、他グループの楽曲をカバー。深澤と向井はSixTONESの「Amazing!!!!!!」をユーモアのある演出で披露し、SixTONESの6周年を祝った。
このことについて、深澤は「ちゃんとSixTONESに許可取りを直接…。電話とかも考えたんだが直接しようって言って。MステのときにSixTONESの出番終わりに（舞台）袖に行って」とSixTONESのメンバーに直接許可を取るために一緒になれる機会を探したことを口に。「『Amazing!!!!!!』をやりたい。その中でマジックをやりたいんだよね」とお願いすると、田中樹は「いいっすよ」と即答、森本慎太郎からは「どうせマジックやって『Amazing』って言うんでしょ」と言われたことを振り返った。
また、2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、東京ドームで開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」（以下「カウコン」）内のシャッフルコラボを深澤が振り返る場面も。深澤は、松岡昌宏がドラムを叩きながらサプライズ登場したTOKIOの「宙船（そらふね）」を歌唱したが、「後ろで待機してる時に一緒なのよ。その時に松岡くんにお年玉を頂いた。北海道のライブに来ていただいてたからお礼とかして…、そしたら松岡くんが『ライブすごい良かったよ』って言ってくれた」と松岡との会話を明かし、「そういう繋がりも『カウコン』でまたできた」と喜んだ。（modelpress編集部）
◆深澤辰哉＆向井康二、SixTONESカバー裏話告白
◆深澤辰哉「カウコン」シャッフルコラボ回顧
