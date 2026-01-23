「今日好き」瀬乃真帆子、雪景色でショーパン姿披露 彼氏目線動画に「可愛すぎて声出た」と反響
【モデルプレス＝2026/01/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が1月22日、自身のInstagramを更新。雪景色の中で撮影された“彼氏目線”動画を公開し、注目を集めている。
【写真】「今日好き」出身美女「雪なのにショーパン、強すぎる」話題の美脚ショット
瀬乃は「もう雪たくさん」とつづり、群馬県・草津温泉で撮影された動画を投稿。赤のざっくりとしたニットに、美しい脚のラインが際立つ黒のショートパンツ、厚底のブーツを合わせたコーディネートを披露した。「＃彼氏目線」とハッシュタグが添えられ、雪が積もる温泉街で楽しそうにはしゃぐ姿を公開している。
この投稿には「脚線美が芸術レベル」「雪なのにショーパン、強すぎる」「彼氏目線すぎてドキッとした」「こんなデートしたい」「めちゃめちゃ可愛すぎて声出た」「雪景色に映えてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆瀬乃真帆子、雪の草津温泉でミニ丈×ブーツの美脚スタイル披露
◆瀬乃真帆子の投稿に反響
