吉澤閑也さん『自分たちが経験してきたこと、受け継いできたことを言葉で伝え、具現化して後輩たちに渡していきたい』

歌手・俳優 Travis Japan 吉澤閑也さん よしざわ しずや／1995年、神奈川県生まれ。2012年、Travis Japanのメンバーとして活動を開始。22年、アメリカ留学を経て、配信シングル「JUST DANCE!」で全世界配信デビュー。グループでは楽曲の振り付けも担当するほか、個人ではドラマ、バラエティ番組でも活躍。「リモート★シェフ」（BSフジ）ではMCを務める。

自分たちが経験してきたこと、受け継いできたことを

言葉で伝え、具現化して後輩たちに渡していきたい

2人のシェフがリモートでクッカー（作り手）に指示を出し、制限時間30分で料理を完成させ、その出来栄えを競い合う料理人対決番組「リモート★ シェフ」。現在MCを務めているのはTravis Japanの吉澤閑也さんです。

「進行・実況役のアナウンサーさんもいるし、審査員のかたがたもコメントをするので、立ち位置がすごくむずかしくて。僕は何をしたらいいだろうと毎回悩みながら収録に挑んでいます。ゲスト（クッカー）のかたのテンションを上げられるようサポートし、場を明るくできていたらいいな」。

吉澤さんもこの番組のクッカーを経験ずみ。だからこそ、クッカーの緊張感が人一倍わかるといいます。「シェフの指示も、審査員が話していることも、全部聞こえるはずなんですが、緊張しすぎて何も聞こえない（笑）。どうしよう⁉ とパニックになるので、ゲストのそんな緊張を解く役割に回れたらと思っています」。

シェフが効率よく組み立てた手順や、指示出しの的確さも実感したとか。「クッカーとして出演したときは、初めてさんまをさばいたのですが、シェフの言葉を聞きながらちゃんと30分で仕上げられました。自分ひとりだったら絶対に1時間はかかったと思う！」。

30歳の節目を迎え、「後輩の役に立ちたい」と考えるようになったという吉澤さんも、言葉で伝えることを意識しています。「自分たちが海外で経験したことや、先輩から受け継いだことを言葉で伝え、具現化して後輩に渡さなきゃと思っていて。僕らの若いころは先輩のバックで経験を積むことが多かったけれど、そんな経験が少ない子たちは背中を見せるだけではわからない。ちゃんと言葉にして伝え、教えたいと思っています」。

時間があるときは大好きなチーズインハンバーグを作るという吉澤さん。料理歴は長く、小学校低学年からフライパンも包丁も使っていたそう。「僕は5人きょうだいの末っ子。兄や姉たちとホットケーキを焼いたりもしましたね。母はシングルマザーで仕事もしていて忙しく、夕食は基本、大皿で、おなじみメニューは野菜炒め（笑）。でもハンバーグだけは特別で、でっかいのを必ず5枚焼いてくれました。最高でしたね！」。

「クレヨンしんちゃん」のマスコットキーホルダー

バッグにつけて癒やされてます♪ 取材中、バッグからはずして見せてくれたのは「クレヨンしんちゃん」のマスコットキーホルダー。「ふだんはあまり自分のものにお金をかけないタイプなんです。でもこれは4種類も買っちゃいました。けっこう高かったんですけどね（笑）。30歳になった記念に、ごほうびの意味もこめていいかなと思って。『クレヨンしんちゃん』は子どものころから好きで、テレビも映画も見ています。大人になっても、あれくらいの冗談を言っていられるような人間でいたいと思っています」。

「リモート★シェフ」

BSフジにて毎月第3日曜17〜18時放送

出演／小山薫堂、吉澤閑也（Travis Japan）、宮本真綾（フジテレビアナウンサー）ほか 放送作家・小山薫堂さんが提案する、新しいスタイルの料理人対決番組。包丁を握らず、食材をさわらず、「人に伝える力」だけでおいしい料理を作り出すことができるのか……。2人のシェフが1人のクッカーにモニター越しで指示を出し、制限時間30分で料理を作り上げ、その出来栄えを競う。「簡単に作れる料理もたくさん紹介しているので、ぜひまねして作ってほしい！ 料理に興味がない人も、見たら興味がわくような番組です」（吉澤さん）。

（『オレンジページ』2026年1月17日号より）

●2025年12月現在の情報です。