SANDとCrystal Lake主催フェス「FURIOUS WORLD FEST 2026」開催決定
SUBZERO（USA）、NASTY（GERMANY）、VOLUMES（USA）、WHISPERS（THAILAND）、FLESH JUICER（TAIWAN）ら海外アーティストを招聘し、国内外のHardcore / Metalシーンの”現在進行形”を大阪に集約。SANDのMAKOTOとCrystal LakeのYDがキュレートする「FURIOUS WORLD FEST」が、2024年開催を経てさらなる進化を遂げ、2026年4月4日（土）にNAMBA OSAKA Yogibo Meta Valley / Holy Mountainにて開催される。
本公演の海外ラインナップは、アメリカ、ドイツ、タイ、台湾といった各国のシーンから招聘されたアーティストによって構成される。地域性の異なる熱量を同日に集約し、国内勢と交錯させることで、FURIOUS WORLD FESTならではのラインナップを形成している。
海外勢の中核として出演するのは、SUBZERO（USA）、NASTY（GERMANY）、VOLUMES（USA）の3組。SUBZEROは、ニューヨーク・ハードコアの流れを汲むストレートなアグレッションとタフなグルーヴを武器に、シーンの現場感をそのまま体現する存在として支持を集めてきた。NASTYは、世界のハードコア・シーンの最前線を走り続けるビートダウン・ハードコアバンドとして知られ、圧倒的な重量感を誇るサウンドと、観客を叩き伏せるような攻撃的なライブパフォーマンスで強烈な存在感を放つ。さらにVOLUMESは、ロサンゼルス出身のプログレッシブ・メタルコアの旗手として、テクニカルな重低音（Djent）とエモーショナルなメロディを融合させた独自のサウンドで、現代メタルコア・シーンにおける確固たる地位を築き上げてきた。
海外からの招聘アーティストを軸に、国やジャンルの枠を越えて”いま動いているシーン”を可視化。単なる来日公演の集合ではなく、国内勢と同じライン上でぶつかり合うことで、大阪を舞台にHardcore / Metalの現在地を提示する。
国内からは、CRYSTAL LAKE、SANDをはじめ、NOISEMAKER、FACECARZ、KRUELTY、GATES OF HOPELESS、PROMPTS、VIEW FROM THE SOYUZ、LAST DAY DREAM、REVERSE BOYZ、TERMINATION、RECLUSE、GRAUPELらが出演。国内外のHardcore / Metalシーンで現在進行形に活動するアーティストが一堂に会し、大阪・難波からシーンの熱量を立体的に提示する一日となる。
＜ライブ情報＞
SAND&Crystal Lake pre FURIOUS WORLD FEST 2026
2026年4月4日（土）NAMBA OSAKA at Yogibo Meta Valley / Holy Mountain
時間：OPEN 12:00 / START 13:00
出演者：
International：
SUBZERO（USA）
NASTY（GERMANY）
VOLUMES（USA）
WHISPERS（THAILAND）
FLESH JUICER（TAIWAN）
Domestic：
CRYSTAL LAKE
SAND
NOISEMAKER
FACECARZ
KRUELTY
GATES OF HOPELESS
PROMPTS
VIEW FROM THE SOYUZ
LAST DAY DREAM
REVERSE BOYZ
TERMINATION
RECLUSE
GRAUPEL
チケット
一般：ADV 9,000円 / DOOR 10,000円
VIP：ADV 13,000円 / DOOR -
学生：ADV 5,500円 / DOOR 6,500円
高校生：ADV 3,500円 / DOOR 4,500円
15歳以下：FREE
受付URL：https://eplus.jp/fwf/
主催・キュレーション
MAKOTO（SAND）
YD（Crystal Lake）
